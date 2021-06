Cúpula do G7: Biden quer formar aliança para combater influência global da China

Há 18 minutos

Biden se uniu a outros líderes mundiais como o presidente francês Emmanuel Macron e a chefe da Comissão Europeia Ursula von der Leyen em encontro do G7 na Cornualha, Inglaterra

O presidente dos EUA, Joe Biden, deve pedir a líderes de outros países ocidentais que se oponham à crescente influência da China durante o segundo dia da cúpula do G7, disse um auxiliar do líder norte-americano à BBC.

Na reunião, que começou na sexta-feira (11), na Grã-Bretanha, o presidente Biden deve convocar uma nova aliança para rivalizar com os investimentos de Pequim em infraestrutura nos países em desenvolvimento.

No encontro, os líderes do G7 também se comprometerão com um novo plano para impedir futuras pandemias.