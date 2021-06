Parlamento de Israel aprova novo governo e Netanyahu deixa o poder após 12 anos

Há 1 hora

O parlamento de Israel aprovou neste domingo (13) novo governo de coalizão e o atual primeiro ministro, Benjamin Netanyahu, vai deixar o poder após 12 anos no comando do país.

Bennet ficará no poder até setembro de 2023 como parte de um acordo de divisão de poder com o partido de centro Yesh Atid ("Há um futuro", em hebraico).

Como parte do acordo, a líder do Yeh Atid, o ex-ministro das Finanças Yair Lapid, vai assumir o poder por dois anos a partir de 2023.

Reviravolta em Israel

Em 6 de abril, o presidente israelense Reuven Rivlin deu um prazo de 28 dias para que Netanyahu conseguisse construir uma coalizão para formar um novo governo. Como o atual premiê não conseguiu atrair partidos suficientes para atingir maioria no parlamento, Rivlin transmitiu a missão para o segundo colocado Lapid, que desde então vinha dialogando com diferentes grupos na tentativa de alcançar maioria, mesmo que heterogênea.

As negociações sobre a formação de um novo governo foram interrompidas em 10 de maio, quando uma nova rodada de hostilidades entre Israel e o Hamas teve início na Faixa de Gaza. No último dia 30, nove dias após o anúncio de um cessar-fogo, o direitista Bennet, ex-assessor-sênior, chefe de gabinete, ministro da Educação e da Defesa em governos recentes de Netanyahu, foi à televisão para anunciar o golpe final no governo do ex-aliado.