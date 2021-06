Coronavírus: sintomas neurológicos e psiquiátricos da covid-19 são 'regra e não exceção'

Há 4 horas

Os sintomas neurológicos e psiquiátricos mais comuns foram perda do olfato (43%), fraqueza (40%), fadiga (38%), perda do paladar (37%), dor muscular (25%), depressão (23%), dor de cabeça (21%) e ansiedade (16%).

"Pesquisas sobre delírio, principalmente com idosos, mostram que este pode ser o primeiro sintoma da covid-19, antes mesmo do aparecimento dos sintomas respiratórios", diz o pesquisador.

Causas

Rogers faz alusão ao fato de que contrair SARS-CoV-2 no contexto da pandemia pode fazer com que o paciente se preocupe com o desenvolvimento da doença (ser internado em uma UTI ou até a possibilidade de morrer), e sentir o impacto de estar isolado de sua família, e sem a interação usual com a equipe do hospital.