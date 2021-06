Carlos Ghosn: como pai e filho ajudaram ex-chefão da Nissan a fugir do Japão dentro de mala

Ghosn foi acusado de crimes financeiros graves no Japão

Por muito tempo foi um mistério como o franco-brasileiro Carlos Ghosn, ex-chefe da Nissan acusado de fraude fiscal, conseguiu fugir do Japão para o Líbano.

Agora, um pai americano e seu filho admitiram que o ajudaram a enganar as autoridades em 2019.

A fuga na mala foi feita em um jato particular quando o executivo aguardava seu julgamento.

Documentos do tribunal listam esta casa como uma das propriedades de Ghosn em um bairro rico de Beirute

O pai e o filho são acusados ​​de orquestrar a fuga de Ghosn para o Líbano a partir do aeroporto de Kansai, no oeste do Japão, em dezembro de 2019.