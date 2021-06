Eleição no Peru: por que mesmo com 100% dos votos apurados, disputa entre Pedro Castillo e Keiko Fujimori segue sem vencedor

Há 20 minutos

Mais de uma semana após a celebração do segundo turno das eleições presidenciais no Peru, a contagem apertada de votos finalmente chegou a 100% na terça-feira (15/06).

O candidato de esquerda Pedro Castillo obteve 50,125% dos votos, enquanto a rival da direita, Keiko Fujimori, obteve 49,875%, de acordo com os resultados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE).

Castillo, do Peru Libre, venceu Fujimori, do Fuerza Popular, por 44.058 votos.

Mas as autoridades eleitorais peruanas ainda não podem proclamar um vencedor.

No total, ela fez 945 solicitações, mas apenas 134 chegaram dentro do prazo permitido, segundo o portal peruano Ojo Público .

Já o Peru Libre apresentou 148 pedidos de anulação, mas apenas 14 chegaram a tempo, de acordo com o portal IDL-Reporteros .

Keiko Fujimori denunciou uma suposta fraude no segundo turno

Mais duas semanas?

Esses pedidos de anulação podem atrasar a proclamação de um vencedor em cerca de duas semanas, explicou José Manuel Villalobos, diretor executivo do Instituto Peruano de Direito Eleitoral (IPDE), na semana passada à BBC Mundo.

'Momento de união'

Confirmação oficial do resultado da eleição ainda pode demorar

Nesta terça-feira, horas depois de a contagem do ONPE chegar a 100%, Castillo dirigiu-se a seus seguidores de uma das varandas da sede do Peru Libre, no centro de Lima.