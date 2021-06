Pedras 'preciosas' que geraram corrida por diamantes na África do Sul eram quartzo, revela teste

Um pastor de gado havia descoberto as pedras pela primeira vez na província de KwaZulu-Natal. Isso fez com que milhares corressem para a aldeia KwaHlathi, a mais de 300 km a sudeste de Johanesburgo.

Mas depois de diversos testes, as autoridades disseram que as pedras são cristais de quartzo, que são muito menos valiosos.

"Os testes conduzidos de forma conclusiva revelaram que as pedras descobertas na área não são diamantes", disse um comunicado do governo local.

O país — que já sofre com altos níveis de desigualdade econômica — viu um aumento no desemprego em meio à pandemia de covid em curso.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins (EUA), a África do Sul registrou mais casos de coronavírus do que qualquer outro país do continente, com 1,8 milhões de infecções confirmadas e quase 60 mil mortes notificadas.