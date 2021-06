'Descobri que meu avô era assassino que colaborou com nazistas ao escrever sua biografia'

'Não tinha ideia sobre seu passado sombrio'

'Assassinato em massa de judeus'

Com base nessas novas provas, ela decidiu intitular seu livro A Neta do Nazista .

Hoje, junto com alguns membros da comunidade judaica lituana e descendentes no exterior, Silvia está fazendo campanha para remover o nome de seu próprio avô da lista de heróis nacionais da Lituânia.

Uma amizade próxima e improvável

"Divulguei todas as minhas pesquisas. E um dia Silvia me mandou um e-mail", lembra Grant, um judeu americano de ascendência lituana que, sem sucesso, havia processado diversas vezes o governo da Lituânia.

"Desconfiava muito dela (...) Ela me ligou e disse: 'Li todas as suas pesquisas, mas você cometeu um grande erro'."

Experiência traumática

Saber do passado do avô foi uma experiência muito traumática para Silvia, que admite que não teria escrito o livro se a mãe ou a avó ainda estivessem vivas.

"Isso abalou minha identidade lituana. Já fui uma lituana muito orgulhosa e agora tenho vergonha. Tive de aceitar o horror, não apenas do papel do país no genocídio, mas também na negação, e isso me apavorou por anos."