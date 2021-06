A história 'horrível e chocante' de 750 túmulos descobertos em escola no Canadá

Há 46 minutos

Um memorial em homenagem às vítimas foi improvisado em frente a uma antiga escola residencial indígena no Canadá

Um povo indígena do Canadá afirma ter encontrado 751 sepulturas até então desconhecidas em uma antiga escola de Saskatchewan, uma das províncias do país.

A Cowessess First Nation (entidade indígena na região) disse que a descoberta é "a mais significativa até hoje no Canadá".

A informação aparece semanas depois da descoberta de restos mortais de 215 crianças. As ossadas foram encontradas em uma escola semelhante, mas na província de Colúmbia Britânica.

A escola residencial indígena Marieval funcionou de 1899 a 1997 na área onde o povo indígena Cowessess agora está localizado, no sudeste de Saskatchewan.

No mês passado, a comunidade Cowessess começou a usar um radar de penetração no solo para localizar túmulos não identificados no cemitério da escola residencial indígena Marieval, em Saskatchewan.