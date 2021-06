A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Miami tem megaoperação após parte de prédio residencial desabar

Parte de um prédio de 12 andares desabou na madrugada do dia 24 de junho em Surfside, no norte da cidade de Miami Beach, na Flórida.

Pelo menos uma pessoa morreu no incidente.

Ainda não se sabe quantas pessoas estavam no local no momento do desabamento.