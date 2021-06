Morte de George Floyd: ex-policial Derek Chauvin é sentenciado a 22 anos de prisão

Há 57 minutos

Em manifestação rara, ex-policial falou no tribunal e expressou 'condolência' pela família da vítima

O juiz Peter Cahill afirmou que os 22 anos e 6 meses de prisão refletem a "particular crueldade" do homicídio. Promotores, porém, haviam pedido uma sentença de no mínimo 30 anos de prisão.