Helicóptero transportando presidente colombiano é atacado a tiros; não há vítimas

Há 35 minutos

'Como governo, não vamos recuar um só dia no combate ao narcotráfico, ao terrorismo', afirmou Duque após atentado a helicóptero

Um helicóptero militar que transportava o presidente da Colômbia, Iván Duque, foi atacado a tiros enquanto passava na fronteira com a Venezuela nesta sexta-feira (25/6), mas não houve feridos ou maiores danos à aeronave.

"A verdade é que se trata de um ataque covarde, após o qual se veem marcas de bala na aeronave presidencial. Mais uma vez reiteramos que, como governo, não vamos recuar um só dia no combate ao narcotráfico, ao terrorismo", afirmou Duque.

Aeronave presidencial ficou com marcas de bala

Área perigosa

Conhecida como Catatumbo, a região pela qual o presidente passou nesta sexta-feira é uma das mais perigosas do país, devido à presença de diversos grupos armados que vivem do tráfico de drogas e lutam entre si e contra o Estado pelo controle do território.