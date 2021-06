A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Covaxin: entenda as suspeitas sobre compra da vacina pelo governo Bolsonaro

Há 16 minutos

Documentos obtidos pela CPI da Covid e revelados pelo jornal Estado de S. Paulo indicam que o valor contratado pelo governo brasileiro, de US$ 15 por vacina (R$ 80,70), ficou bastante acima do preço inicialmente previsto pela empresa Bharat Biotech, de US$ 1,34 por dose.