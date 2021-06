Perda de peso de Kim Jong-un deixa norte-coreanos 'preocupados'

Em um país em que a saúde do presidente jamais é discutida abertamente ou na imprensa (sob rígido controle estatal), chamou a atenção na Coreia do Norte a entrevista - até então sem precedentes - de um cidadão norte-coreano expressando preocupação com a perda de peso do líder supremo do país, Kim Jong-un.