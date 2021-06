Cientistas identificam possível 'paciente zero' da praga, morto há 5 mil anos

Há 34 minutos

Cientistas identificaram um homem que poderia ser o "paciente zero" da praga que causou a Peste Negra, na Idade Média.

Um homem que morreu há mais de 5 mil anos na Letônia teria sido infectado com a cepa mais antiga conhecida da doença, de acordo com novas evidências.

"Até agora, esta é a vítima de peste mais antiga identificada que temos", disse Ben Krause-Kyora, da Universidade de Kiel, na Alemanha, sobre os restos mortais do homem de 5,3 mil anos.

O homem foi enterrado com três outras pessoas em um cemitério neolítico na Letônia, às margens do rio Salac, que deságua no mar Báltico.