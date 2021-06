'Great Reset': como plano econômico virou teoria da conspiração global

Há 14 minutos

Crédito, Getty Images

Um vago conjunto de propostas de uma organização influente foi transformado por teóricos da conspiração em um motivo para se declarar um levante em uma guerra virtual. Qual é a verdade por trás do "Great Reset" (ou "Grande Reinicialização")?

As pessoas que acreditam nessas teorias contam histórias sinistras sobre um governo mundial socialista autoritário dirigido por capitalistas e políticos poderosos — uma conspiração secreta que estaria em curso ao redor do mundo.

Apesar de todas as contradições na teoria, milhares de pessoas na internet estão aderindo a esta última reencarnação de uma velha teoria da conspiração — atualizada para a era da covid-19.

Onde isso começou?

Como muitas teorias de conspiração populares, esta começa com um pequeno fato verdadeiro.

Em junho de 2020, o Príncipe de Gales e o chefe do Fórum Econômico Mundial, de Davos, lançaram uma iniciativa pedindo que a pandemia fosse vista como uma chance para o que eles chamaram de um Great Reset da economia global.

Um vídeo de lançamento da iniciativa intercalava imagens de um mundo em caos — uma baleia morta, um furacão, um canguru em um incêndio — com um discurso do príncipe Charles.

"Temos uma oportunidade incrível de criar indústrias sustentáveis inteiramente novas", disse o príncipe. "A hora de agir é agora."

O outro fundador da iniciativa é Klaus Schwab, chefe do Fórum Econômico Mundial, que organiza um encontro anual em um resort de esqui suíço para algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo.

Ele explicou a ideia por trás do Great Reset em um artigo que acompanha o lançamento:

"A pandemia representa uma rara mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e redefinir nosso mundo para criar um futuro mais saudável, justo e próspero."

Há um podcast do Great Reset e até um livro de 280 páginas. Mas o plano é vago quanto a detalhes mais específicos.

Schwab fala sobre um "imposto sobre a riqueza" e o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis. Mas o escopo das ideias é enorme — cobrindo tecnologia, mudança climática, o futuro do trabalho, segurança internacional e outros temas — e é difícil ver precisamente o que o Great Reset significa na prática.

Essa falta de clareza, combinada com o plano sendo lançado por uma organização influente, forneceu um terreno fértil para o crescimento das teorias da conspiração.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Klaus Schwab lançou a iniciativa Great Reset em junho de 2020

Nasce uma teoria da conspiração

As propostas, assim como o próprio Fórum Econômico Mundial, enfrentam críticas legítimas de uma variedade de fontes. Figuras políticas conservadoras e meios de comunicação acusam a organização de pressionar por políticas ambientais que prejudicariam a economia.

Há dúvidas sobre se indivíduos não-eleitos como Schwab deveriam ter o poder de fazer lobby de forma tão proeminente por ideias que poderiam transformar a economia global. A reunião de Davos certamente está repleta de pessoas poderosas que têm uma grande influência nos eventos mundiais. Também existem preocupações sobre o impacto da tecnologia nas liberdades civis e empregos.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ativistas anti-lockdown se manifestam contra o Great Reset e a ONU na Nova Zelândia

Mas a maior discussão online não é sobre questões políticas legítimas — discussões sobre combustíveis fósseis e igualdade de renda — mas na forma de afirmações selvagens e sem fundamento.

A expressão "Great Reset" recebeu mais de oito milhões de interações no Facebook e foi compartilhado quase dois milhões de vezes no Twitter desde que a iniciativa foi lançada, de acordo com uma pesquisa da BBC Monitoring.

Entre as postagens mais populares estão declarações infundadas de que o Great Reset é parte de uma grande conspiração da elite global, que de alguma forma planejou e geriu a pandemia da covid-19.

Nessa narrativa, as restrições de bloqueio foram introduzidas não para conter a propagação do vírus, mas para provocar deliberadamente o colapso econômico, levando a um governo socialista mundial, embora dirigido para o benefício de capitalistas poderosos.

A teoria da conspiração encontrou eco entre ativistas antivacinas, ativistas anti-lockdown, curandeiros new age e pessoas da extrema direita e da extrema esquerda.

Crédito, FACEBOOK/TWITTER Legenda da foto, Conspirações sobre um governo mundial tirânico se tornaram virais nas principais redes sociais

Melanie Smith, chefe de análise do Graphika, que pesquisa movimentos online e desinformação, diz que boatos assim são típicos de "teorias da conspiração anti-establishment".

"Os mais intrincados costumam ser populares entre os céticos do governo de todo o espectro político", diz ela.

Nas mãos de um grupo diversificado de ativistas online, o Great Reset foi evoluindo — deixando de ser um debate sobre futuro sustentável para se transformar em uma conspiração sinistra contra a humanidade.

Como viralizou?

Essas teorias da conspiração começaram a circular online por volta de junho de 2020, mas só ganharam força significativa no final do ano.

Em 15 de novembro, a frase começou a virar trending topic no Twitter quando um vídeo se tornou viral mostrando o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau em uma reunião da ONU em setembro, dizendo que a pandemia proporcionava uma oportunidade para um "reinício". Não está claro se ele estava se referindo ao plano do Fórum Econômico Mundial.

Mas alguns afirmaram que seu discurso era a prova de que os líderes globais estavam usando a pandemia como pretexto para introduzir uma série de políticas socialistas e ambientais.

Milhares de apoiadores de Donald Trump impulsionaram essa ideia. Eles alegaram que uma vitória de Trump nas eleições de novembro era a única chance de frustrar o tal complô secreto.

Qual é o pano de fundo dessa teoria?

A maioria das narrativas promovidas em torno do Great Reset não são novas.

Especialistas dizem que ideias semelhantes sobre o surgimento de um governo mundial totalitário têm circulado desde 1960 sob o nome de Nova Ordem Mundial, que por sua vez toma emprestado ideias de teorias da conspiração do século 18.

Os céticos do Great Reset reempacotam essas ideias, acrescentando novas afirmações infundadas da era Covid — por exemplo, sobre como as vacinas "contêm microchips" e "escravizam" as pessoas.

Sua "adaptabilidade e laços estreitos com a narrativa da Nova Ordem Mundial", diz Smith, tornam provável que a teoria da conspiração sobreviva à pandemia.

Em um vídeo de janeiro, o Fórum Econômico Mundial reconheceu que o Great Reset não foi recebido conforme o planejado.

"Assumimos a culpa, esse tipo de slogan não caiu bem", diz uma narração.

O Fórum disse em um comunicado: "Teorias da conspiração substituem a razão pela fantasia. Elas são uma parte barulhenta, mas periférica da esfera pública. Nós encorajamos o debate racionalmente fundamentado e baseado em fatos."

Qual é o futuro do Great Reset?

As crenças da conspiração também estão se infiltrando nas discussões sobre a resposta global às mudanças climáticas.

A proposta de Schwab enfatiza o uso de mais projetos ecológicos de infraestrutura pública e um "crescimento mais verde".

Crédito, FACEBOOK Legenda da foto, Ativistas distribuem imagens conspiratórias em diferentes plataformas online

Smith diz que os ativistas online que negam a existência do aquecimento global frequentemente se engajam com a teoria do Great Reset para "descartar as iniciativas de sustentabilidade e energia renovável como uma agenda de elite para controle".

"A sobreposição dessas conversas pode ficar mais forte à medida que as questões climáticas se tornam ainda mais proeminentes", diz ela.

Reportagem de Olga Robinson, Shayan Sardarizadeh, Jack Goodman, Christopher Giles e Hugo Williams.