Atriz de 'Smallville' é condenada a 3 anos por recrutar escravas sexuais para seita Nxivm

Há 47 minutos

A atriz da série "Smallville", Allison Mack, que participou do sistema de "escravo e mestre" do Nxivm

A atriz americana Allison Mack, que teve uma participação central na seita Nxvim, foi condenada a três anos de prisão nesta quarta-feira (30/06) por uma corte federal em Nova York por aliciar mulheres para que se tornassem escravas sexuais do líder do grupo.

Mack é mais conhecida como atriz por ter atuado na série Smalville , em que desempenhou o papel de uma amiga do Superman. Ela já havia admitido à Justiça que era culpada pelas acusações relacionadas à Nxvim e colaborado com denúncias contra o líder da seita, Keith Raniere.

"Tomei decisões das quais sempre me arrependerei". Ela disse ainda sentir "remorso e culpa" pelo caso.

Conforme a lei americana, a pena de Mack poderia ir de 14 a 17,5 anos de prisão, mas a defesa da atriz pede que ela possa cumpri-la em domicílio. Os promotores encarregados da acusação concordaram em reduzir a pena por causa da cooperação da atriz no caso.

Em outubro de 2020, outra pessoa foi julgada por envolvimento com a Nxvim, cujas seguidoras chegaram a ser marcadas a ferro.

A herdeira do grupo canadense de bebidas Seagram, Clare Bronfman, foi condenada a seis anos e nove meses de prisão.

Ela foi levada à prisão logo após ouvir a sentença em um tribunal no Brooklyn, em Nova York.

'Princípios humanitários'

A Nxivm (pronuncia-se "Nexium") operava havia mais de 20 anos. Teve início em 1998 como um programa de autoajuda e, segundo a própria organização, já trabalhou com mais de 16 mil pessoas.

Em seu site, descreve-se como uma "comunidade guiada por princípios humanitários em busca de empoderar as pessoas e responder questões importantes sobre o que significa ser humano".

De acordo com os depoimentos colhidos pela Justiça dos EUA, a Nxivm operava como uma seita. Segundo os promotores envolvidos no caso, suas integrantes formavam uma espécie de irmandade de "escravas" que passaram por uma lavagem cerebral.

Muitas chegaram a ser marcadas a ferro com as iniciais de Raniere e eram forçadas a ter relações sexuais com ele.