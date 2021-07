A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A precária e perigosa vida dos pescadores da Faixa de Gaza

Há 36 minutos

"Fui atingido no olho. Estava pilotando meu barco e caí, vomitando sangue", diz Rajab, pescador que diz já ter sido alvejado duas vezes, a última delas por bala de borracha.

As limitações são parte do bloqueio israelense a Gaza que, segundo Israel, têm como objetivo evitar que armas cheguem ao Hamas e a outros grupos militantes palestinos.

Por causa do embargo, volta e meia os pescadores se veem com um excesso de oferta de peixes no comércio de Gaza.