Óvnis: por que esses objetos voadores agem de modo que a Física não explica, dizem observadores

Há 8 minutos

Objetos voadores não identificados avistados por membro das Forças Armadas dos EUA foram alvo de investigação do Pentágono

O aguardado relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos a respeito de óvnis (objetos voadores não identificados) tem decepcionado uma parcela da comunidade que acompanha esses fenômenos por não trazer respostas conclusivas.

Divulgado em 25 de junho, o parecer preliminar do Pentágono traz conclusões parciais de um estudo com 144 óvnis avistados por integrantes das Forças Armadas do país desde 2004. O relatório afirma que só 1 dos 144 casos tem explicação. O documento diz ainda que não há indícios de que os objetos voadores sejam extraterrestres, mas não descarta essa possibilidade.