Olimpíada Tóquio 2020: por que Japão vai manter estado de emergência durante os Jogos

Os Jogos Olímpicos no Japão serão realizados sem espectadores devido ao aumento dos casos de coronavírus.

A ministra das Olimpíadas, Tamayo Marukawa, fez o anúncio após discussões com autoridades e organizadores nesta quinta-feira (08/07).

Bares e restaurantes não podem servir bebidas alcoólicas e devem fechar até as 20h.

As infecções por coronavírus estão aumentando em Tóquio, à medida que a cerimônia de abertura de 23 de julho se aproxima.

Tem havido ampla oposição aos Jogos no Japão, com apelos para que eles sejam adiados ou cancelados.

"Levando em consideração o efeito das variantes do coronavírus e para não permitir que as infecções se espalhem novamente para o restante do país, precisamos fortalecer nossas contra-medidas", disse o primeiro-ministro.