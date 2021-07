Covid: Propaganda na Austrália com imagem 'chocante' de paciente gera polêmica

Há 39 minutos

Uma propaganda do governo da Austrália sobre vacinação provocou uma enxurrada de críticas devido às fortes imagens de uma jovem sofrendo em decorrência da covid-19.

O anúncio mostra a mulher em uma cama de hospital com falta de ar enquanto está conectada a um ventilador.

Os críticos dizem que o anúncio, que busca estimular a vacinação, visa a população jovem de maneira injusta, já que os menores de 40 anos só terão acesso às vacinas no final do ano.

As autoridades registraram 112 novos casos na segunda-feira (12/7), elevando o total para mais de 700 casos desde a primeira detecção dessa variante, em meados de junho.

O lançamento do anúncio faz parte de uma campanha maior de vacinação - 'Arm Yourself' (Arme-se) -, que foi lançada no domingo.