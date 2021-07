A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Covid-19: os funcionários de hospital que preferiram perder emprego a tomar vacina nos EUA

Há 52 minutos

O Houston Methodist Hospital, no Texas, é a primeira rede de hospitais dos Estados Unidos a exigir que seus funcionários se vacinem contra a covid-19.

A enfermeira Jennifer Bridges é um deles, e lidera uma ação na Justiça contra o hospital 0151 um exemplo do crescente grupo de pessoas que rejeita as vacinas no país, que vive uma "epidemia" de desinformação propagada por grupos antivacina.