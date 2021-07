'Fim do mundo': o relato de brasileira que vive em cidade inundada na Alemanha

Há 33 minutos

"As pessoas falavam que era o fim do mundo, estavam desesperadas", relata Andrea, que mora na Alemanha há mais de 18 anos e desde 2008 em Altena.

A brasileira conseguiu escapar de transtornos e riscos por viver em uma área mais alta da cidade, cuja população é de cerca de 16 mil habitantes. Mas ela relata momentos de desespero ao buscar notícias da sogra e de primos do marido, que moram no centro de Altena, mais afetado pelas enchentes. Apesar do susto, todos da família estão bem.

Entretanto, esta e outras cidades da Alemanha ainda estão contando vítimas fatais e desaparecidos em decorrência das fortes chuvas e enchentes que deram os primeiros sinais no início da semana, culminando em um dia caótico na quarta-feira (14/7). No país, cerca de 100 mortes já foram confirmadas, e os números sobre desaparecidos ainda são incertos.

A reportagem não encontrou dados de vítimas especificamente em Altena, que fica no distrito de Märkischer Kreis, no Estado de Renânia do Norte-Vestfália. Mas a cidade foi destaque no noticiário, entre outros motivos, por ter sido local de morte de um bombeiro que estava em serviço na contenção às enchentes.