Britney Spears: o papel da mãe da cantora no conflito pela guarda

Há 20 minutos

A mãe de Britney Spears juntou-se às vozes que clamam pela "libertação" da "princesa do pop" da guarda legal que seu pai tem sobre ela há mais de uma década.

No entanto, muitos fãs da artista acusam a mãe de Britney de ter sido cúmplice da situação e de não ter defendido a filha antes.

O ex-marido de Lynne, James ("Jamie") tem sido o responsável pelos assuntos pessoais e financeiros de sua filha nos últimos 13 anos, desde que as preocupações com a saúde mental de Britney surgiram em 2008 e a tutela foi estabelecida.

Nesse período, a cantora americana lançou quatro álbuns, fez uma turnê mundial que arrecadou US$ 131 milhões (R$ 670 milhões), além de uma série de shows em Las Vegas.

Britney Spears com os pais em Las Vegas em novembro de 2001

Ela também disse que está "extremamente assustada" com o pai, que descreve como um alcoólatra em recuperação.

O depoimento da artista coincide com depoimentos de sua mãe, que, em suas memórias, retratou o ex-marido como alcoólatra e mulherengo.

Os advogados de Jamie Spears alegam, no entanto, que ele está "preocupado" com o bem-estar de sua filha. Também solicitaram que a verdade do testemunho da cantora seja investigada.