Enchentes na Alemanha: Brasileiros formam rede de apoio para ajudar compatriotas afetados

Há 26 minutos

"Coletamos doações e vamos tentar entregá-las ainda hoje (sábado, 17/7)", diz à BBC News Brasil por telefone Adieme Maria Soares Mathias, presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros na cidade de Colônia, no oeste da Alemanha.

Ela diz que a ação conta com o apoio do consulado brasileiro em Frankfurt e do Grupo de Mulheres do Brasil Núcleo Düsseldorf-Alemanha.