A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Temporais causam inundação em metrô na China

Há 3 minutos

Na terça-feira (20/7), parte do sistema de proteção da cidade contra inundações cedeu devido às tempestades, e a água inundou as estações.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram algumas pessoas com água na cintura ou próxima ao pescoço; outros retratam uma correnteza que varre as plataformas. Mais de 500 passageiros foram resgatados, conforme as autoridades locais, 12 morreram e cinco ficaram feridos.