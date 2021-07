A raiva dos australianos com a volta ao lockdown

Cerca de metade da população australiana — o equivalente a 13 milhões de pessoas — está sob lockdown, depois de ter registrado cerca de 800 novos casos de covid-19 na última semana, mas isso ocorre em um momento em que medidas restritivas são cada vez mais impopulares no país.

Na terça-feira (20/7), um terceiro Estado australiano foi colocado em lockdown. No momento, têm de ficar em casa os moradores de Austrália do Sul, Victoria e partes de Nova Gales do Sul, só podendo sair para praticar exercícios ou para atividades essenciais.