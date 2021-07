Por que Jeff Bezos e Richard Branson ainda não são astronautas, segundo os EUA

Há 55 minutos

Estas são as primeiras mudanças desde o início do "FAA Wings", um programa federal de formação de pilotos, em 2004.

As atualizações do programa sobre voos comerciais foram anunciadas na terça-feira (20/07), mesmo dia em que o Bezos, da Amazon, voou a bordo do foguete Blue Origin.

Antes do lançamento, o CEO da Blue Origin, Bob Smith, disse que "não há realmente nada para um membro da tripulação fazer" no veículo autônomo.

Aqueles que desejam direitos comerciais para vôos do tipo precisam ser nomeados. Um porta-voz da FAA disse à CNN que no momento eles não estão avaliando nenhum caso.

As asas de astronauta que aparecem nos uniformes de Bezos e do Sir Richard voos foram customizadas por suas próprias empresas.

O novo texto aponta que prêmios honorários podem ser dados com base no mérito - a critério, novamente, da FAA.

As asas de astronauta foram dadas pela primeira vez aos astronautas Alan Shepard Jr e Virgil Grissom no início dos anos 1960 por, sua participação no programa Mercury Seven.