Aumento de casos coloca EUA 'na direção errada' da pandemia, diz Anthony Fauci

Há 52 minutos

"Não gosto de culpar as pessoas porque isso as faz recuar mais. Mas gostaria de ver mais líderes (políticos) das áreas de baixo índice de vacinação estimulando as pessoas a se vacinarem", prosseguiu o médico. "Precisamos nos sair melhor. As pessoas estão se submetendo a uma aflição desnecessária" por conta do alto risco de pegar covid-19 e ter complicações de saúde, disse.