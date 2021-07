'Pandemia entre não vacinados': como EUA podem estar perdendo de novo controle sobre o coronavírus

Com menos da metade da população vacinada e com as infecções aumentando de modo desenfreado, os Estados Unidos estão "em uma direção equivocada" na pandemia.

O alerta é do assessor da Casa Branca para doenças infecciosas, Anthony Fauci, que prevê um recrudescimento dos casos de covid-19 no país se não forem tomadas medidas para contornar a situação.

A isso, soma-se a estagnada taxa de vacinação, principalmente nas partes mais conservadoras do país. "É realmente uma pandemia entre os não vacinados", declarou Fauci à CNN no último domingo.

O foco do problema: os não vacinados

No início desta semana, Vivek Muthy, cirurgião geral e o principal porta-voz dos Estados Unidos em questões de saúde pública, disse que 99,5% das mortes recentes pela covid-19 no país foram entre pessoas não vacinadas.

O médico Marcus Plescia, diretor da Associação Estatal e Territorial de Funcionários de Saúde, explicou à BBC que o principal problema do aumento de contágios se concentra em determinadas regiões do país.

"É particularmente grave em, provavelmente, seis ou sete estados. Os Estados do sudeste e alguns do meio-oeste dos Estados Unidos", disse Plescia.

Os governadores dos Estados com menores taxas de vacinação — majoritariamente republicanos — expressam desde o ano passado ceticismo sobre as políticas federais de combate ao novo coronavírus.

No Alabama, as autoridades têm promovido a vacinação porta a porta

A vacinação estagnada

Plescia destaca que o país começou a registrar um "leve aumento" no ritmo de vacinação logo que as últimas notícias mostraram um crescimento de casos entre os não vacinados.

Em entrevista à CNN, Fauci disse que os líderes locais em áreas com baixas taxas de vacinação devem fazer mais para convencer as pessoas a tomar as doses do imunizante. Há até lugares que estão promovendo uma vacinação porta a porta.