'Perdi todas as minhas economias em um golpe com criptomoedas'

Há 1 hora

"Achava que sabia investir meu dinheiro. Na verdade, foi quando saí do hospital que o choque do que havia feito me atingiu em cheio", disse. "O dinheiro era para a nossa aposentadoria e para qualquer plano de saúde futuro de que precisássemos. Não tenho como recuperar o dinheiro que perdi quando me aposentei."