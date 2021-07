Covid-19: China enfrenta pior surto da doença desde o aparecimento do coronavírus em Wuhan

Um surto de covid-19 com origem na cidade de Nanjing espalhou-se para outras cinco províncias da China e chegou a Pequim. A mídia estatal chinesa classificou o episódio como o mais amplo contágio desde o ocorrido a partir da cidade de Wuhan, no início da pandemia, no fim de 2019.