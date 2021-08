Olimpíada de Tóquio 2021: pela primeira vez desde 1912, dois competidores do atletismo dividem a medalha de ouro

Há 48 minutos

O juiz acenou positivamente com a cabeça. Os dois atletas apertaram as mãos e gritaram de alegria.

Feito histórico

O primeiro representante do país a subir no lugar mais alto do pódio foi Fares Elbakh, que foi campeão do levantamento de peso na categoria 96kg masculino.