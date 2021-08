Covid na China: temores aumentam com avanço da variante Delta

Acredita-se que a variante Delta, altamente contagiosa, esteja por trás dessa retomada da covid-19 no país.

O surto atual é o maior na China nos últimos meses — o país teve bastante sucesso no controle do vírus dentro de suas fronteiras em 2020.

Zhangjiajie: 'novo marco zero' da covid-19 na China

Quinze províncias chinesas já confirmaram casos. Em 12 delas, há conexão com um surto que começou em Nanjing, na província de Jiangsu. Autoridades locais atribuíram a propagação à variante Delta e à temporada de turismo doméstico.

A variante foi detectada no país pela primeira vez em julho deste ano no aeroporto de Nanjing, infectando funcionários que haviam limpado um avião que chegou da Rússia.

As autoridades testaram de imediato 9,2 milhões de moradores de Nanjing e impuseram o isolamento a centenas de milhares de pessoas.

Mas, no fim de semana, os holofotes se voltaram para o popular destino turístico de Zhangjiajie, na província de Hunan, onde foram registrados muitos dos casos recentes.

Todas as atrações em Zhangjiajie foram fechadas e os turistas estão sendo solicitados a fazer um teste covid-19 antes de deixar a cidade, informou a mídia local.

"Zhangjiajie se tornou agora o novo marco zero para a propagação da epidemia na China", afirmou o pesquisador Zhong Nanshan, referência em doenças respiratórias da China, a jornalistas.

Casos em Pequim e Wuhan

Todas as viagens da capital a áreas com casos positivos de covid-19 tiveram viagens aéreas e rodoviárias bloqueadas. Turistas também estão proibidos de entrar na capital, com exceção de "viajantes essenciais" que apresentam testes de covid-19 negativos.