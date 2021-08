Olimpíada de Tóquio 2021: por que a Rússia não pode competir, mas seus atletas podem

Quando os atletas russos sobem ao pódio depois de ganhar um ouro olímpico em Tóquio, eles ouvem um concerto para piano de Tchaikovsky, em vez do hino nacional da Rússia. Eles também não podem agitar a bandeira do país ou competir em nome de sua nação.

Por quatro anos, o país operou um programa de doping patrocinado pelo Estado. Ele foi usado na "grande maioria" dos esportes olímpicos de verão e inverno. Também houve adulteração de testes nos Jogos de Inverno de 2014 de Sochi, na Rússia, onde os anfitriões terminaram no topo do quadro de medalhas.

Desde então, os atletas russos enfrentam restrições nos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, mais de 300 atletas de 30 modalidades estão competindo sob o nome de Comitê Olímpico Russo (ROC), que até esta segunda-feira era o quinto no quadro de medalhas, com 12 de ouro e 50 no total.

'O debate foi difícil'

A Rússia foi praticamente proibida de competir na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, e apenas aqueles que conseguiram provar estarem limpos foram autorizados a participar dos Jogos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, em 2018. Porém, os atletas tiveram que competir sob uma bandeira neutra.

Por exemplo, a equipe de natação artística foi proibida de incluir um urso em seus trajes de banho, já que o Comitê Olímpico Internacional (COI) o considerou intimamente associado à Rússia. Nem puderam usar inteiramente a música With Russia from Love durante sua performance, pelo mesmo motivo.

O órgão disse que os esportes mais testados até agora foram as modalidades aquáticas, além do remo, atletismo, ciclismo e levantamento de peso, enquanto as equipes mais testadas são competidores dos Estados Unidos, Austrália, China, Grã-Bretanha - e do próprio Comitê Olímpico Russo.