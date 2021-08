Homem é condenado após denúncia de filha concebida em estupro

Há 36 minutos

Um homem foi condenado por estuprar uma menina de 13 anos na década de 1970, depois que a filha concebida no ataque o denunciou.

A filha forneceu DNA, e os resultados da análise mostraram que o réu tinha 22 milhões de vezes mais probabilidade de ser seu pai do que qualquer outro homem afro-caribenho desconhecido.

'Criança assustada'

"Fiz o que ele disse", disse ela. "Eu não podia lutar contra ele. Ele apenas me disse para ficar quieta."

Bennett não negou ter feito sexo com a vítima, mas afirmou que achava que ela tinha 16 anos e que consentia. Ela negou veementemente.

'Debaixo do tapete'

'A dor que você causou é incomensurável', disse a filha a Bennett no tribunal

Ela disse que isso foi "colocado debaixo do tapete pelos adultos" e que se culpou por muitos anos.

Registros dos serviços sociais da época mostram Bennett como o pai, com o registro de suas idades e a alegação de estupro.

Ela disse ao tribunal, segundo o jornal The Guardian, que o motivo pelo qual ela inicialmente não quis prestar depoimento à polícia sobre o estupro foi porque ela não queria reviver o trauma. "Eu tinha sofrido e queria continuar com minha vida", disse ela.

'Eu sou mais do que evidência'

Enfrentando o próprio pai no tribunal quando ele foi condenado, a filha disse que foi preciso uma força incrível para continuar lutando por justiça.

"Saber que existo porque você escolheu estuprar uma criança, saber que você é a soma, a encarnação, de uma das piores coisas que podem acontecer a alguém, estar grávida de seu agressor. Eu sou mais do que uma evidência, sou mais do que uma testemunha, sou mais do que um produto de estupro."