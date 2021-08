Por que a China passou a chamar jogos online de 'drogas eletrônicas'

Há 7 minutos

As ações de duas das maiores empresas de jogos online da China caíram depois que um veículo de comunicação estatal chamou os games de "drogas eletrônicas".

As ações da Tencent e da NetEase caíram mais de 10% no início das negociações da bolsa de Hong Kong. Depois, as empresas recuperaram algumas dessas perdas.