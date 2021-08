Um ano de explosão em Beirute: 'Por muito tempo ainda imaginei ver corpos nas ruas'

Um ano após uma grande explosão destruir diversas partes de Beirute , no Líbano, muitos ainda convivem com o impacto psicológico do incidente.

Segundo as autoridades, grandes quantidades de nitrato de amônio, um material altamente explosivo, guardadas em um armazém no porto do Líbano, foram as responsáveis pela explosão.