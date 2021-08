Peixe com dentes 'humanos' é capturado em pescaria nos EUA

Uma foto compartilhada no Facebook esta semana, mostra um peixe com dentes que se assemelham aos de seres humanos. O peixe foi capturado em Jennette's Piern, um destino de pesca em Nag's Head, no Estado americano da Carolina do Norte.