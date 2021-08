Apple vai checar iPhones à distância para verificar imagens de abuso sexual infantil

Antes de uma imagem ser armazenada no iCloud, a tecnologia irá procurar correspondências com material de abuso sexual infantil já conhecidos.

Isso levantou, no entanto, preocupações com a privacidade - de que a tecnologia possa ser expandida para rastrear telefones em busca de conteúdo proibido ou mesmo discurso político. Especialistas temem que a tecnologia possa ser usada por governos autoritários para espionar seus cidadãos.

A Apple disse que as novas versões do iOS e iPadOS - que serão lançadas ainda este ano - terão "novos aplicativos de criptografia para ajudar a limitar a propagação do material de abuso sexual infantil online, ao mesmo tempo em que foram projetadas para a privacidade do usuário".