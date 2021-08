Famosa coruja do Central Park morre em colisão com van

Há 24 minutos

Crédito, @BirdCentralPark Legenda da foto, A coruja havia se tornado uma atração popular entre visitantes do Central Park, em Nova York

Uma coruja adorada que se tornou um residente famoso no Central Park de Nova York morreu.

A coruja Barry, da espécie Strix varia, estava voando baixo em busca de alimento quando colidiu com uma das vans de manutenção do parque na manhã de sexta-feira (7/8), disseram as autoridades do local.

A morte da coruja levou amantes de pássaros em todo o mundo a compartilhar fotos e memórias de Barry.

Um perfil do Twitter dedicado aos pássaros do parque afirmou que a "maravilhosa e bela presença" de Barry fará falta.

A coruja se tornou uma atração popular entre os visitantes do Central Park, especialmente no ano passado, quando a pandemia atingiu o mundo todo, e muitos observadores de pássaros visitavam o local para tentar fotografar a estrela residente do parque.

Segundo a Central Park Conservancy, o incidente aconteceu às 02h30 locais, quando a coruja "fez contato" com o veículo. "É com pesar que compartilhamos que uma coruja Strix varia, uma querida moradora do Central Park, faleceu esta manhã", disse a administradora do parque no Twitter.

"A presença da coruja no Central Park trouxe muita alegria, lembrando a todos nós que o parque é um espaço verde vital para todos os nova-iorquinos, incluindo a vida selvagem que o chama de lar."

Tendo se tornado um ícone para os observadores de pássaros do Central Park, Barry tinha até uma fanpage no Twitter.

"Palavras não podem expressar nossa devastação pela perda de nosso linduuh-uuh Barry", disse uma postagem emocionada, imitando o barulho da coruja, e acrescentando: "Estamos totalmente de coração partido, francamente, com raiva e estamos de luto por você."

Muitos amantes de pássaros compartilhavam sentimentos semelhantes de raiva, exigindo saber a velocidade com que o veículo de manutenção estava dirigindo e por que estava circulando no momento em que muitas criaturas noturnas caçam.

O Central Park Conservancy foi procurado para comentar.

Desde a criação do parque, mais de 280 espécies de pássaros foram registradas por lá. Em 2018, um pato-mandarim tornou-se um astro da mídia social quando fotos de suas incríveis penas multicoloridas deixaram os internautas maravilhados.