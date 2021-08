Menor bebê prematuro do mundo, nascida com peso de uma maçã, tem alta após 13 meses

A mãe de Yu Xuan deu à luz por cesariana de emergência quatro meses antes do previsto após o diagnóstico de pré-eclâmpsia — complicação grave da gravidez associada à hipertensão arterial que pode levar à morte da mãe e do bebê.

"Contra todas as probabilidades, com complicações de saúde presentes no nascimento, ela inspirou as pessoas ao seu redor com sua perseverança e crescimento, o que a torna uma bebê 'covid-19' extraordinário — um raio de esperança em meio à turbulência", disse o hospital em um comunicado.