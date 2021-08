Príncipe Andrew é processado nos EUA por acusação de abuso sexual de menor de idade

Há 24 minutos

Virginia Giuffre (na época Roberts) foi fotografada com o príncipe Andrew em Londres em 2001

Uma advogada americana que alega ter sido levada ao Reino Unido aos 17 anos para ter relação sexual com o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth 2ª, abriu um processo civil em Nova York alegando que ele abusou dela.

O príncipe Andrew negou de forma veemente as acusações de Giuffre.

"Vinte anos atrás, a riqueza, o poder, a posição e as conexões do príncipe Andrew permitiram que ele abusasse de uma criança amedrontada e vulnerável, sem ninguém para protegê-la. Já passou da hora de ele ser responsabilizado."

Falando sobre as alegações de Giuffre em 2019, o príncipe Andrew disse que elas "nunca aconteceram".

"Não aconteceu. Posso dizer categoricamente que nunca aconteceu. Não me lembro de alguma vez ter conhecido essa senhora", disse ele ao programa BBC Newsnight.

Jeffrey Epstein foi encontrado morto na prisão em 2019 . Isso aconteceu depois de ter sido oficialmente denunciado no Estado de Nova York por tráfico sexual envolvendo meninas menores de idade. Antes, já havia sido condenado por solicitar prostituição a uma menor de idade, mas conseguiu escapar de grandes condenações.

Em uma declaração posterior, o príncipe Andrew disse: "Continuo a lamentar inequivocamente minha associação mal julgada com Jeffrey Epstein. Seu suicídio deixou muitas perguntas sem resposta, especialmente para suas vítimas, e eu sinto uma profunda simpatia por todos que foram afetados e desejam alguma forma de encerramento".

"Só posso esperar que, com o tempo, eles consigam reconstruir suas vidas. Claro, estou disposto a ajudar qualquer agência apropriada de aplicação da lei com suas investigações, se necessário."

A BBC entrou em contato com o Palácio de Buckingham e os representantes do príncipe Andrew para comentar o assunto.

O processo alega que o príncipe abusou sexualmente de Giuffre — então conhecida como Virginia Roberts — na casa de Londres da socialite britânica e ex-namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell, e nas casas de Epstein em Manhattan e Little St James nas Ilhas Virgens dos EUA.

Maxwell se declarou inocente das acusações federais de que ela conspirou com Epstein no abuso de quatro meninas menores de idade. Ela deve ser julgada em novembro.

A Lei das Vítimas Infantis do Estado de Nova York foi descrita pelo governador de Nova York, Andrew Cuomo, no ano passado, como um marco no "caminho para a justiça" para pessoas que alegam ter sofrido abusos quando menores de idade e tem como objetivo ajudar "a corrigir erros que não foram reconhecidos e punidos".