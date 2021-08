A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

'Corrupção mata': o Exército acusado de enviar soldados à morte nas mãos de jihadistas

Missões de paz da ONU e tropas francesas estão no país para tentar conter o conflito, que ameaça a segurança regional.

Em meio à instabilidade política causada por dois golpes de Estado em menos de um ano, surgem acusações de corrupção dentro do Exército.

Clément Dembélé é um ativista e líder de oposição que já foi preso por forças de segurança do país. Ele acredita que o governo o persegue por ele ter denunciado supostas irregularidades dentro do Exército. Uma delas se refere à compra de coletes à prova de balas da China.

Viúvas de militares mortos em guerra também têm suas queixas. Elas afirmam que foram abandonadas pelo governo. “Enquanto ainda estava de luto, me pediram para deixar a casa”, diz uma das mulheres ouvidas pela reportagem, que mora na vila militar de Kati.

As más condições de trabalho e a corrupção entre os militares já fizeram alguns deles passarem para o lado inimigo.

“Percebi que os insurgentes têm armas melhores, são mais bem pagos e mais bem tratados que a gente. Eles estão em condições muito melhores que os militares do Mali”, lamenta um sargento que preferiu não se identificar. Ele conta que já recusou uma oferta para trocar de lado, mas não sabe até quando vai resistir.

Questionados sobre as acusações de corrupção e de abandono, o governo e o Exército do Mali se negaram a comentar os casos.

Neste documentário, o BBC African Eye investiga os efeitos da guerra e da corrupção no Exército do Mali. Será que irregularidades dentro do governo podem estar causando a morte de militares?