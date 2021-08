Olimpíada de Tóquio 2021: o quadro 'alternativo' de medalhas que deixa Brasil em 8º e EUA em 15º

Há 1 hora

EUA terminou Olimpíada de Tóquio em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, com 39 ouros

Os EUA conquistaram 113 medalhas no total, incluindo 39 de ouro, mais do que qualquer outro país.

"Ainda está claro pelos padrões que o que importa é a população, o nível de renda e o sistema político", diz David Forrest, economista da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, que pesquisa previsões para as Olimpíadas.

Considere um país como Luxemburgo, que tem uma população de 633.622 habitantes. Essa pequena nação, encravada entre Bélgica, França e Alemanha, enviou 12 atletas para competir em sete esportes e não conquistou medalhas. Enquanto isso, os EUA, que têm a terceira maior população do mundo (328 milhões), depois da China e da Índia, enviaram 613 atletas para competir em 35 esportes e levaram para casa mais medalhas do que qualquer outro país.

"Se um país for muito pobre, não terá os recursos para converter esse potencial em capacidade real de competir no cenário mundial", diz Forrest.

Quando se leva em consideração o PIB per capita (soma das riquezas de um país dividida por sua população), a China e a Rússia (números dois e três no quadro geral de medalhas), na verdade, se saíram melhor do que os Estados Unidos. Sob esses parâmetros alternativos, a China vem em primeiro lugar e a Rússia em segundo, com o Quênia em terceiro.