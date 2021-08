Manada de elefantes que intrigou cientistas com jornada de 500 km começa a voltar para casa

Há 54 minutos

Os elefantes estão viajando há 17 meses. A Reserva Natural de Mengyangzi, onde viviam antes de iniciar sua jornada, está localizada na Prefeitura Autônoma de Xishuangbanna Dai, no sul da China, perto da fronteira com Mianmar.

Causa

Joshua Plotnik, professor-assistente do Departamento de Psicologia no Hunter College, em Nova York e especializado em evolução da cognição entre as espécies, com especial interesse no elefante asiático, diz acreditar que uma das razões para a jornada dos animais pode ser devido a distúrbios humanos em seu habitat natural.