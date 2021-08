Indonésia vai abolir 'teste de virgindade' para mulheres do Exército

Há 6 minutos

Durante décadas, a Indonésia exigiu que as mulheres que queriam entrar para as Forças Armadas fizessem um 'teste de virgindade' que consistia em um exame feito pelo médico, com a inserção de dois dedos na vagina, para verificar se o hímen estava intacto.