Atleta olímpica japonesa vai receber medalha nova após prefeito morder a original

Há 19 minutos

"Além de mostrar falta de respeito pelos atletas, ele mordeu a medalha em um momento em que os próprios atletas estavam colocando as medalhas em si próprios e em seus companheiros de equipe durante as cerimônias de premiação devido às medidas de prevenção de infecções. Desculpe, não consigo entender", escreveu no Twitter o esgrimista japonês medalhista de prata Yuki Ota.

No fim de julho, os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tokyo 2020 pareceram fazer piada com o tema, quando escreveram no Twitter: "Queremos apenas confirmar oficialmente que as medalhas #Tokyo2020 não são comestíveis!"