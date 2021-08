A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Afegãos se agarram a avião em movimento em tentativa desesperada de fugir do Talebã

Há 8 minutos

Vídeos circulando nas redes sociais mostram centenas de afegãos no aeroporto de Cabul, tentando fugir do país.

No fim de semana, o grupo radical islâmico Talebã tomou o controle da capital do Afeganistão, após uma série de vitórias em outras regiões do país.