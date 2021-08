Cabul em fotos: o dia seguinte ao Talebã tomar o poder no Afeganistão

O Talebã está se estabelecendo após tomar Cabul, a capital do Afeganistão, no último domingo (15/08).

No último domingo (15/8) os guerrilheiros do Talebã entraram na capital do Afeganistão, Cabul, e tomaram o palácio presidencial. O presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu do país, supostamente para o vizinho Uzbequistão.

O avanço e tomada de Cabul consolida o domínio territorial do grupo Talebã no Afeganistão e acontece após a retirada das tropas americanas e dos países aliados do país.

Estas são as fotos da capital na segunda-feira (16/08).

A vida parece normal no centro da cidade, diz Malik Mudassir, jornalista da BBC.

Tem bem menos trânsito, a maioria das lojas está fechada. Mas as pessoas parecem muito mais calmas.

No aeroporto internacional, no entanto, as cenas foram catastróficas, segundo nosso correspondente.

Atualmente, há 2,5 mil soldados americanos no aeroporto — e mais 500 vão chegar nas próximas horas, informou o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

As tropas americanas — fotografadas abaixo — ainda estão "trabalhando para restabelecer a segurança", acrescentou o porta-voz, enquanto o Pentágono anunciava a suspensão dos voos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais parecem mostrar civis afegãos agarrados à lateral de uma aeronave militar dos EUA enquanto ela se prepara para decolar.

A Anistia Internacional fez um apelo à comunidade internacional para agir "de forma decisiva para evitar mais tragédias".

"O que estamos testemunhando no Afeganistão é uma tragédia que deveria ter sido prevista e evitada", declarou a secretária-geral da organização, Agnes Callamard.

