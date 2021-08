Afeganistão: Talebã diz que mulheres terão direitos 'dentro dos limites do Islã'

17 agosto 2021, 17:23 -03

afirmou que "as mulheres terão seus direitos concedidos, seja no trabalho ou em outras atividades", mas que isso ocorrerá "dentro dos limites do Islã", ou seja, de acordo com a lei islâmica Sharia.